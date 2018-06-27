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حبس 4 أمناء شرطة فى واقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة 4 أيام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:52 ص
حبس 4 أمناء شرطة فى واقعة مقتل محتجز بقسم حدائق القبة 4 أيام محكمة -أرشيفية
كتب أحمد إسماعيل
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قررت نيابة غرب القاهرة الكلية، حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.
 
 
كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم، فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق. 
 
 
فيما قررت جهات التحقيق المختصة، فى وقت سابق، بحبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.
 
 
ووجهت نيابة غرب القاهرة الكلية، برئاسة المستشار عبدالرحمن شتله، المحامي العام لنيابات غرب القاهرة، ثلاثة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع" فى واقعة مقتل المحتجز.
 
 
ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجني عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.
 
 
وكشف تفريغ كاميرات مراقبة المحال المقابلة للقسم والمقهى الذي تم القبض على القتيل منه، أن الضابط تعدى عليه بالضرب وأثبت كذب ادعاء الضابطين بأن الضحية قاومهم أثناء القبض عليه.
 
 
وبحسب مصدر قضائى، فإن تقرير الطب الشرعي المبدئي أثبت تعرض المجني عليه أحمد السيد وشهرته "زلطه" للتعذيب وإصابته بنزيف داخلى ما تسبب في وفاته.
 
 

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