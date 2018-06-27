video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 11:23 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس قاتل زوجته لخلافات بينهما فى المنوفية 4 أيام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:25 م
حبس قاتل زوجته لخلافات بينهما فى المنوفية 4 أيام حبس -ارشيفيه
المنوفيه - محمود شاكر
إضافة تعليق
 
 
قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس زوج أقدم على قتل زوجتة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية لخلافات الزوجيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .
 
كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بتقدم أهالى قرية كفر قورص، يفيد بوفاة ربة منزل بمنزلها بدائرة المركز .
 
وبالانتقال الفورى والفحص تبين، أن المتوفاة " س س ع " 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وبسؤال زوجها " ع ع ا " 62 سنه، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، أفاد بقيامة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة لخلافات الزوجية .
 
وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأن يراعى له التجديد فى الموعد القانونى، وتم تكليف البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة شخص بجرح قطعى نافذ فى مشاجرة بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

اشمون

قتل




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة