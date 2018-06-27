حبس قاتل زوجته لخلافات بينهما فى المنوفية 4 أيام

المنوفيه - محمود شاكر

قررت نيابة مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حبس زوج أقدم على قتل زوجتة بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية لخلافات الزوجيه، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية قد تلقى اخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد، بتقدم أهالى قرية كفر قورص، يفيد بوفاة ربة منزل بمنزلها بدائرة المركز .

وبالانتقال الفورى والفحص تبين، أن المتوفاة " س س ع " 30 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وبسؤال زوجها " ع ع ا " 62 سنه، بالمعاش ومقيم بذات الناحية، أفاد بقيامة بالتعدى على المجنى عليها بالضرب بأداة حادة لخلافات الزوجية .

وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات وأن يراعى له التجديد فى الموعد القانونى، وتم تكليف البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.