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حبس صاحب فيلا يزرع مخدرات بحديقة منزله بالتجمع 4 أيام

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:26 م
حبس صاحب فيلا يزرع مخدرات بحديقة منزله بالتجمع 4 أيام حبس-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، بحبسأحد الأشخاص يزرع مخدر المارجوانا داخل حديقة فيلته بالتجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيق.

البداية كانت مع تلقى إدارة مباحث مكافحة المخدرات، معلومات بقيام صاحب فيلا بزرع مخدر المارجوانا داخل حديقة فيلته وبيع المخدرات لعملائه فى القاهرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، حيث انتقلت قوة أمنية لمداهمة الفيلا، وضبط داخل حديقة الفيلا وفى الروف، نبات المارجوانا وبذور لتلك المخدرات، كان المتهم يستعد لزرعها فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة.

كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يستورد بذور ذلك النوع من المخدر المرجوانا، عن طريق تهريبها إلى مصر وزرعها فى فيلته الخاصة لخبرته فى زرعها وبيعها لعملائه فى مصر.

 


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