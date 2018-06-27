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حبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ومقاول 4 أيام فى قضية رشوة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:43 م
حبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ومقاول 4 أيام فى قضية رشوة الرقابة الإدارية - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة أول أكتوبر، تحت إشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام لنيابات أكتوبر والواحات، بحبس رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة ومقاول، لاتهام الأول بالرشوة والثانى بتقديم رشوة 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة.

وكشفت تحريات الأجهزة الرقابية، تورط رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة فى إرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر بدون مناقصات وحصوله على سيارة على سبيل الرشوة.

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الرقابية حول الواقعة وأمرت بأخذ بصمة صوت المتهم بمعرفة خبراء الاصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، لمضاهاتها بالصوت الوارد بالتسجيلات التى تثبت عملية الرشوة.

 


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