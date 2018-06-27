حاخامان متطرفان يقودان اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى

رام الله (أ ش أ)

قاد الحاخام المتطرف "موشيه ديفد"، مجموعات ممن يسمون أنفسهم بـ"جماعات الهيكل" المزعوم، فى اقتحامهم للمسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلى الخاصة، صباح اليوم (الأربعاء).

وقال شهود عيان إن الحاخام المتطرف "موشيه" التقط صورا تذكارية فى المسجد، وقدم عند مدخل باب المغاربة شروحات حول أسطورة وخرافة "الهيكل" المزعوم.

فى الوقت نفسه، قدم الحاخام "الحريدى" المتطرف يوسف الباوم، شروحات حول مزاعم "الهيكل" لمجموعات من المستوطنين المقتحمين للمسجد الأقصى فى منطقة باب الرحمة.