video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:52 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:00 ص
جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية محكمه - ارشيفية
كتب أحمد حسنى
إضافة تعليق

تنطق محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، فى الحكم على 3 متهمين بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض واستخراج رخصة بناء.

وأسندت النيابة للمتهمين "يسرى م" 58 عاما، محام حر، وشقيقه "طارق" 57 عاما، معاش مبكر، و"سمير م" 66 عاما، محام حر بدائرة قسم شرطة المعادى، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية بمحكمة حلوان المدنية الجزئية بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة، ومكتب توثيق نادى المعادى، بالتزوير فى محررات رسمية، للاستيلاء على قطعة أرض، وتمكنوا من نقل ملكيتها واستخراج رخصة بناء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهمين بالإتجار فى الهيروين

اخبار الحوادث

محكمة جنايات القاهرة

التجمع الخامس

تزوير محررات رسمية

الاستيلاء على قطعة أرض

الحوادث

استخراج رخصة بناء




لا تفوتك
متحدث الخارجية ينفى إدلاء سفير مصر بالسعودية بأية تصريحات لموقع العرب اليوم

متحدث الخارجية ينفى إدلاء سفير مصر بالسعودية بأية تصريحات لموقع العرب اليوم

فيديو.. عضو بمجلس المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة حتى سقوط نظام الملالى

فيديو.. عضو بمجلس المقاومة الإيرانية: الانتفاضة مستمرة حتى سقوط نظام الملالى

صحافة بريطانيا تسقط فى وحل التحريض.. إندبندنت تنشر أكاذيب عن محمد صلاح رددها الإخوان قبل شهرين.. لماذا يكتب متخصص فى الأحزاب البريطانية مقالا عن الرياضة ببلد آخر؟.. وإعلام الجماعة وراء أزمة لقاء رئيس الشيشان

صحافة بريطانيا تسقط فى وحل التحريض.. إندبندنت تنشر أكاذيب عن محمد صلاح رددها الإخوان قبل شهرين.. لماذا يكتب متخصص فى الأحزاب البريطانية مقالا عن الرياضة ببلد آخر؟.. وإعلام الجماعة وراء أزمة لقاء رئيس الشيشان

ملخص اليوم الـ13 لكأس العالم× 30 صورة.. الأرجنتين تقتل نيجيريا بهدف متأخر وتتأهل لثمن النهائى.. فرنسا والدنمارك تتأهل معا لدور 16 بعد تعادل سلبى.. بيرو تهزم أستراليا 2-0 لتودعا نهائيات كأس العالم معا

ملخص اليوم الـ13 لكأس العالم× 30 صورة.. الأرجنتين تقتل نيجيريا بهدف متأخر وتتأهل لثمن النهائى.. فرنسا والدنمارك تتأهل معا لدور 16 بعد تعادل سلبى.. بيرو تهزم أستراليا 2-0 لتودعا نهائيات كأس العالم معا

سامسونج تطلق هاتف Galaxy Note 9 قبل الموعد المحدد

سامسونج تطلق هاتف Galaxy Note 9 قبل الموعد المحدد

بعد خروج نيجيريا.. السنغال الأمل الوحيد لإفريقيا بالمونديال

بعد خروج نيجيريا.. السنغال الأمل الوحيد لإفريقيا بالمونديال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة