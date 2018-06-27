جنايات القاهرة تنظر اليوم محاكمة 3 متهمين بتزوير محررات رسمية

كتب أحمد حسنى

تنطق محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، فى الحكم على 3 متهمين بتزوير محررات رسمية للاستيلاء على قطعة أرض واستخراج رخصة بناء.

وأسندت النيابة للمتهمين "يسرى م" 58 عاما، محام حر، وشقيقه "طارق" 57 عاما، معاش مبكر، و"سمير م" 66 عاما، محام حر بدائرة قسم شرطة المعادى، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، بالاشتراك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية بمحكمة حلوان المدنية الجزئية بمكتب شهر عقارى جنوب القاهرة، ومكتب توثيق نادى المعادى، بالتزوير فى محررات رسمية، للاستيلاء على قطعة أرض، وتمكنوا من نقل ملكيتها واستخراج رخصة بناء.