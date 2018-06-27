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تفاصيل قتل عامل لزوجته بسبب خلافات عائلية بعد زواج 3 أشهر بالمنوفية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:39 م
تفاصيل قتل عامل لزوجته بسبب خلافات عائلية بعد زواج 3 أشهر بالمنوفية اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية _ محمد فتحى
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شهدت قرية كفر الباجور التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، جريمة بشعة، وذلك عندما تجرد عامل من مشاعر الإنسانية، وقام بقتل زوجته تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

وأكد المتهم خلال اعترافاته، على أنه حال تواجده بالمنزل قامت المجنى عليها بل استفزازه ومعايرته بعدم قدرته على المصاريف، وطلبها منه 100 جنيه بعرض الذهاب إلى مدينة الباجور لشراء فاكهة وبعض مستلزمات المنزل وعندما رفض قامت بالتعدى عليا بالسب والقذف، مضيفًا: "وقتها لم أستطيع السيطرة على نفسى وتدخل الشيطان ولعب دورا كبيرا، وقمت بالتعدى عليها بالضرب المبرح داخل دورة المياة بالمنزل حتى سقطت على وجهها، وعند محاولته إنقاذها وجدت أنها فارقت الحياة، فتركتها داخل المنزل، حتى لا يشكى أحد فى أننى منفذ الجريمة ولكن جاءت الرياح بمالاتشتهى السفن وأكتشف الجريمة"، وبالعرض على النيابة العامة بمدينة الباجور قررت حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارا العميد السيد سلطان مدير المباحث الجنائية، يفيد من مصرع دينا عماد 22 عاما ربة منزل وبها إصابات بالساعدين، والرقبة على الفور قرر العميد سيد سلطان مدير المباحث الجنائية تشكيل فريق بحث جنائى لمعرفة الجانى برئاسة العميد عبد الحميد موسى رئيس المباحث الجنائية، والمقدم خالد عبد الحليم مفتش المباحث، وبسؤال والد المتوفاة اتهم زوجها تامر عبد الله 30 عاما وراء ارتكاب الواقعة، وذلك بسبب خلافات عائلية بينهم، عقب زواج 3 أشهر فقط، وبوضع الأكمنة الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات عائلية، بينهم وحاول إخفاء جريمتهم، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.


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