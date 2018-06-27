تفاصيل تعديل نموذج إجابة أحياء الثانوية و إجابات بديلة لـ 3 أسئلة

أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، تعديل نموذج الإجابة الخاص بمادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة والذى أدى الطلاب الامتحان فى المادة الأحد الماضى.

وشمل التعديل السؤال رقم 37 بنموذج البوكليت رقم أ و27 بالنموذج رقم ب" و18 بالنموذج رقم " ج" و28 بالنموذج رقم " د" تضاف إجابة أخرى " نباتات مغطاة البذور".

وتضمن تعديل نموذج الإجابة أيضا إضافة إجابة أخرى وهى " لن تنقبض العضلة اذا كانت فى حالة راحة" بالسؤال رقم 28 بنموذج أ و5 بالنموذج ب و3 بالنموذج رقم ج و10 بالنموذج رقم د.

قال حجازى، أن تعديل النموذج جاء بعد لقاء مع مقدرى الدرجات ومستشار المادة.