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تغيير بمجلس إدارة الرقابة المالية لاختيار بديل لـ"محمد معيط"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:00 ص
تغيير بمجلس إدارة الرقابة المالية لاختيار بديل لـ"محمد معيط" محمد معيط
كتب : هانى الحوتى
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كشف مصدر مسؤول، عن اقتراب تغيير وشيك بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية خلال الأيام القليلة الماضية، لاختيار ممثل عن وزارة المالية بديلا لمحمد معيط والذى شغل منصب وزير المالية فى الحكومة الجديدة مما يستدعى تعيين ممثلاً آخر فى هذا المنصب.

كما كشف المصدر، عن الترشيحات تتجه لاختيار أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، بسبب سابقة خبراته فى هذا المجال نتيجة سابقة عمله فى عدد من المركز البحثية الاقتصادية سابقاً بالقطاع المالى غير المصرفى فى عدد من المراكز البحثية الاقتصادية، مشيرا إلى أن غياب الدكتور معيط عن حضور الجلسات لن يمنع عقد اجتماعات مجلس إدارة الهيئة.

وكان المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق، قد أصدر فى 25 مارس الماضى، قرار بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمدة 4 سنوات من الآن، برئاسة رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعضوية نائبى رئيس المجلس.

وبحسب قرار رئيس الوزراء، تضم عضوية مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية فى تشكيله الجديد، أحد نائبى محافظ البنك المركزى (يختاره المحافظ)، إضافة لكل من: الدكتور محمد أحمد محمد معيط، ومحمد فتحى حافظ صقر، وعبد الحميد محمد محمد إبراهيم، وكريم بدر الدين محمد كامل، وعلاء الدين محمد عامر فرغلى.


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محمد معيط

الرقابة المالية

أحمد كجوك




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