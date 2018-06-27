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تعرف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مدينة زويل للعلوم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:39 م
تعرف على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين على جوائز مدينة زويل للعلوم جامعة زويل
كتب محمود عثمان - تصوير أشرف فوزى
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احتفلت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا اليوم بالتخرج الأول لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لدفعتى 2017 و2018، من شعبتى الهندسة والعلوم، ومنحت إدارة المدينة مجموعة من الجوائز للطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
وجاءت الجوائز كالتالى:
 
كأس أحمد زويل للطلاب المتميزين من خريجى الجامعة
 فاز بها عن دفعة 2017 يوسف صلاح الدين حسن وتسلم الجائزة عنه والده لالتحاقه بجامعة كولدرادو الأميركية.
فاز بجائزة شعبة العلوم عام 2018 أحمد مصطفى أبو الفضل.
فاز بجائزة شعبة الهندسة دفعة 2018 محمد طايع محمد الحفناوي.
 
كما منحت إدارة الجامعة أيضا جائزتين لأعضاء هيئة التدريس
 جائزة التميز في التدريس للدكتور حاتم فايق.
جائزة التميز فى البحث العلمى للدكتور صلاح عبية.
 
 
 
 

 


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