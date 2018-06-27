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تحرير 448 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى مطروح

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:34 م
تحرير 448 مخالفة مرورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات فى مطروح حملات مروريه-ارشيفية
مطروح _ حسن مشالي
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 نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 448 مخالفة مرورية وتحصيل 7 ألاف جنيه غرامات فورية وضبط سائقين لتعاطيهما المخدرات أثناء القيادة.
 
قال مدير أمن مطروح، أن الحملات المرورية تمركزت في عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفوري في 65 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.
 
 
كما تم أخذ عينات عشوائية من 15  من قائدي السيارات، أثبتت نتائج التحاليل تعاطي 2 من بينهم للمواد المخدرة، وتم تحرير المحاضر اللازمة لعرضهما على النيابة العامة ، وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.
 
 
 
 
 

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