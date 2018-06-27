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تجديد حبس رئيس مباحث ومعاون قسم حدائق القبة بواقعة وفاة مواطن 15 يوما

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:25 م
تجديد حبس رئيس مباحث ومعاون قسم حدائق القبة بواقعة وفاة مواطن 15 يوما حجز - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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قرر قاضى محكمة مستئانف حدائق القبة تجديد حبس رئيس مباحث، ومعازن مباحث و4 أمناء من قسم حدائق القبة فى واقعة وفاة مواطن داخل حجز القسم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الواقعة. 
 
 

وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، قررت حبس 4 أمناء شرطة من قوة قسم حدائق القبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة مقتل مواطن داخل حجز القسم، وذلك لاتهامهما باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

 

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على 4 من أمناء شرطة قسم حدائق القبة، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم فى واقعة مقتل محتجز داخل قسم الحدائق.

 

فيما قررت جهات التحقيق المختصة فى وقت سابق، حبس رئيس مباحث ومعاون مباحث قسم حدائق القبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة التعذيب لاحتجازهما مواطن بدون وجه حق، واستعمال القسوة، كما أمر بضبط وإحضار 4 من أمناء وأفراد قوة الضبط.

 

ووجهت النيابة ثلاثة اتهامات لرئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة "تامر.ف" ومعاون مباحث القسم "أحمد.ع" فى واقعة مقتل المحتجز، ونسبت النيابة للضابطين اتهامات باستعمال القسوة والعنف وتعذيب المجنى عليه ما أفضى لوفاته، والتزوير فى محرر رسمى.

 

وكشف تفريغ كاميرات مراقبة المحال المقابلة للقسم والمقهى الذى تم القبض على القتيل منه، أن الضابط تعدى عليه بالضرب وأثبت كذب ادعاء الضابطين بان الضحية قاومهم أثناء القبض عليه.

 

واستمعت النيابة العامة لضباط وأفراد الشرطة المتواجدين خلال وقت الحادث، وكذلك قوة الضبط، وذلك على سبيل الاستدلال، والذين أكدوا أنه تم القبض على المتهم الساعة السابعة مساء، وتم اصطحابه للقسم، وهناك تعرض لحالة هياج شديد وقئ وعلى الفور تم نقله للمستشفى.


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