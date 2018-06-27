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تجدد الاشتباكات بين تنظيم داعش وحركة طالبان فى كونار الأفغانية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:56 ص
تجدد الاشتباكات بين تنظيم داعش وحركة طالبان فى كونار الأفغانية حركة طالبان ـ صورة أرشيفية
كابول (أ ش أ)
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أعلنت السلطات الأفغانية اليوم الأربعاء، عن تجدد الاشتباكات العنيفة بين حركة طالبان ومسلحين منتمين إلى تنظيم داعش فى مقاطعة كونار الشرقية.

ونقلت وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية عن فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى أن الاشتباك الأخير بين طالبان ومتشددى داعش وقع فى محيط منطقة تشابارا دارا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن أربعة من مسلحى تنظيم داعش وأسر تسعة أخرين من قبل مسلحى طالبان.

ووفقاً للفيلق، فقد تم أسر أيضا اثنين من مقاتلى طالبان على الأقل من قبل مسلحى داعش خلال الاشتباك.

يأتى هذا فى الوقت الذى وقعت فيه اشتباكات مميتة بين قوات الانتفاضة العامة المحلية والمقاتلين المنتمين إلى داعش فى شرق إقليم ننجرهار فى أفغانستان فى وقت متأخر من ليلة الأحد الماضية، ما أسفر عن مقتل العديد من الجانبين.

من ناحية أخرى دعا الرئيس الأفغانى محمد أشرف غنى اليوم الأربعاء، حركة طالبان، للمشاركة فى المفاوضات إذا كانت قيادتها مستعدة لإجراء محادثات بشأن المصالحة.

ونقلت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية عن بيان أصدره المكتب الرئاسى: أن الرئيس محمد أشرف جدد دعوة الحكومة لمفاوضات السلام أثناء حديثه مع أعضاء مجلس السلام الأعلى الأفغانى ومجلس العلماء.

وأكد على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى وجود توافق فى الآراء على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى لعملية السلام.

 


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