تباين مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم..وقيمة التداول تتجاوز مليار جنيه

كتب ــ هانى الحوتى

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بضغوط بيعية من المتعاملين، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 721 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 902.010 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول 199 مليون ورقة مالية بقيمة تتجاوز مليار جنيه عبر تنفيذ 24 ألف عملية، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 69.16% من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 25.02%، والعرب على 5.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 53.87% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 46.12%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للبيع بقيمة بلغت 802 ألف جنيه، 2.9 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، 33.8 مليون جنيه على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب للشراء بقيمة 48.8 مليون جنيه، 3.8 مليون جنيه، على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 16176 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 2714 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 16257 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 796 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2034 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 468 نقطة.

وارتفعت أسهم 72 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 50 شركة، ولم تتغير مستويات 47 شركة.