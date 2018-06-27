بوتين رغم لقائه مستشار الأمن القومى الأمريكى: العلاقات الثنائية ليست بأفضل حالاتها

كتبت ريهام عبد الله

أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أن العلاقات الأمريكية الروسية ليست فى أفضل حالاتها، على خلفية لقائه مستشار الأمن القومى الأمريكى جون بولتون، وفقا لما نشرته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل منذ قليل.

وكان فلاديمير بوتين، استقبل اليوم الأربعاء، فى موسكو مستشار البيت الأبيض للأمن القومى جون بولتون الذي يزور موسكو للتحضير للقاء محتمل بين الرئيس الروسى ونظيره الأمريكى دونالد ترامب، على ما أفاد الكرملين.

وقال المتحدث دميترى بيسكوف إن "الرئيس سيستقبل بولتون فى الكرملين" وسيجرى معه محادثات تتناول "المشكلات الدولية الكبرى" و"وضع العلاقات الثنائية المتردى".