بالصور .. التضامن تنفذ بيان عملى على إدارة الازمات بمرسى مطروح

كتب مدحت وهبة

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة مرسى مطروح فى البيان العملى لسيناريو إدارة الازمات بالتعاون مع القوات المسلحة " صقر 28" للتدريب على بيان بحدوث زلزال .





وحضر تنفيذ البيان العملى كلا من اللواء أركان حرب أيمن دياب رئيس أركان الدفاع الشعبي و اللواء علاء أبوزيد محافظ مرسى مطروح واالمستشار العسكري للمحافظة وذلك للوقوف على جهازية المحافظة للحد من آثار النكبات والكوارث بالإضافة إلى استعراض المديرية لكافة الاجراءات العاجلة منها والآجلة ودفع مصاريف الاعاشة اليومية لكل فرد من افراد الأسر المتضررة والعمل على توفير الاستقرار النفسي لها.





وقال أحمد عبد الرحمن مدير مديرية التضامن بمرسى مطروح إنه تم تنفيذ البيان علي كامل سيناريو الأزمة متضمنا ايواء 300 فرد ،حيث تم عمل معسكراً بجمعية الشبان المسلمين يضم 25 خيمة بالإضافة إلى استقبال عدد من الأسر المضارة بأماكن إقامة ثابتة بجمعية الشبات المسلمات ورعاية الطلبة ودار المسنين

بالمحافظة





وكذلك عمليات تلقي البلاغ و الدفع بمهمات الاغاثة بمشتملاتها المعيشية لإيواء الاسر المضارة والدفع بمركز الخدمات الاجتماعية المتنقل بالإضافة إلى عدد من الكراسي المتحركة لخدمة المضارين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة كما تم توفير عيادات متنقلة بالتعاون مع وزارة الصحة

كما قامت المديرية بتوفير مطبخاً به ادوات المناولة ومطعماً لتقديم الوجبات الساخنة طوال اقامة المعسكر لحين استقرار اوضاع الاسر المضارة حيث تم تقديم ما يقرب من 200 وجبة ساخنة.