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بارزانى يستقبل قنصل مصر فى كردستان ويؤكد: فرص استثمارات جديدة بالإقليم

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:28 م
بارزانى يستقبل قنصل مصر فى كردستان ويؤكد: فرص استثمارات جديدة بالإقليم رئيس حكومة اقليم كردستان وقنصل مصر
كتب : أحمد جمعة
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استقبل رئيس وزراء إقليم كردستان العراقى نيجيرفان بارزاني، ظهر اليوم الأربعاء، القنصل العام لمصر في إقليم كردستان تامر المليجى.

وخلال اللقاء قدم رئيس وزراء الإقليم التهنئة للقنصل العام المصري لمباشرته مهامه مؤخراً، معبراً عن الأمل في نجاحه، ومعربا عن دعم الجهات المعنية في حكومة الإقليم لأداء مهامه. وعبر القنصل المصري عن سعادته للعمل قنصلاً لبلده في إقليم كردستان، راجياً أن يتمكن من تعزيز علاقات بلده مع إقليم كردستان.

وجاء في بيان لحكومة إقليم كردستان، اليوم، أنه تم التطرق في جانب آخر من اللقاء، إلى العلاقات التاريخية بين إقليم كردستان مع مصر، وسبل توطيدها في مجالات الثقافة، التجارة، الاقتصاد واستقرار المنطقة.

 وأكد رئيس وزراء الإقليم أن هناك أفقاً مضيئاً وأن الأوضاع تمضي باتجاه التحسن بحيث ستتمكن شركات مصر والدول الأخرى من الاستثمار في إقليم كردستان وتعزيز العلاقات في كافة القطاعات.

وتباحث الجانبان حول العملية السياسية في العراق والانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأشار نيجرفان بارزاني إلى أن إقليم كردستان سيساعد في بدء العملية السياسية بالعراق.


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