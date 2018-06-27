انطلاق حفل تخرج طلاب جامعة زويل دفعتى 2017 و2018 بالسلام الوطنى

بدأ، منذ قليل، حفل التخرج الأول لجامعة زويل للعلوم والتكنولوجيا، لدفعتى 2017 و2018، من شعبتى الهندسة والعلوم، والتى تتضمن 250 خريجا بدخول موكب الطلاب، أعقب ذلك عزف السلام الوطنى لجمهورية مصر العربية.

وتعرض الدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للتعثر أثناء دخوله الحفل وصعود المسرح إلا أنه وقف سريعا ويستكمل الحفل بصورة طبيعية.

يأتى الحفل تأكيداً على كون المدينة منارة للبحث العلمى فى مصر، حيث استطاعت فى سنوات قليلة ومن خلال طلابها المتميزين أن تسجل أكثر من 552 بحثا علميا في مجلات عالمية وإقليمية وأكثر من 12 براءة اختراع في مجالي العلوم والتكنولوجيا.

وتعمل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا على إعداد خريجين قادرين على مواجهة تحديات العصر الملحة والتصدى لها، باستراتيجية بناءة تتوافق مع خطة مصر 2030 لكي تخلق جيل قادر على إيجاد حلول لكل التحديات والمشاكل التي تواجه المجتمع المصري، من خلال ربط مناهج البحث العلمي بالعملية التطبيقية.

يحضر حفل التخرج لفيف من المسئولين، والإداريين، وأعضاء هيئة تدريس بمدينة زويل على رأسهم: الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، والدكتور شريف صدقى المدير التنفيذي لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى السيد رئيس مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والدكتور ﻣﺤﻤﺪ أﺑﻮ اﻟﻐﺎر-أﺳﺘﺎذ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھﺮة وﻣﻤﺜﻞ وزارة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺎﻟى، الدكتورة ﻓﺎﯾﺰة أﺑﻮ اﻟﻨﺠﺎ - ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﯿﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺸﺌﻮن اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ووزﯾﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻰ اﻷﺳﺒﻖ، الدكتور ﻓﺎروق اﻟﻌﻘﺪة-اﻟﻤﺤﺎﻓﻆ اﻷﺳﺒﻖ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮى، ﻣﺤﻤﻮد ﺻﻘﺮ -رﺋﯿﺲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ، وﺳﻤﯿﺢ ﺳﺎوﯾﺮس -ﻣﺆﺳﺲ ورﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ أوراﺳﻜﻮم اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ، وﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب أﺳﺘﺎذ ﻓﻲ أﻣﺒﺮﯾﺎل ﻛﻮﻟﯿﺪج ﻟﻨﺪن ورﺋﯿﺲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺠﺪي ﯾﻌﻘﻮب ﻟﻠﻘﻠب، وﻣﻨﻰ ذو اﻟﻔﻘﺎر -شريك مؤسس ورﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ.