انتخابات الكنيسة الرسولية اليوم.. و50%؜ من الأصوات شرط الفوز بمنصب رئيس المذهب

تبدأ اليوم الأربعاء انتخابات المجلس العام للكنائس الرسولية، التى تعقد فى الفترة من 27 حتى 29 يونيو الحالى، حيث يجرى الاقتراع على مناصب الرئيس العام ونائب الرئيس العام والسكرتير العام وأمين الصندوق، ورؤساء المجامع الثلاثة والمقاعد العلمانية ورئيس اللجان الروحية.

ويتنافس على منصب الرئيس العام القس "ناصر كتكوت"، ويتنافس على منصب نائب الرئيس كلا من "القس عادل جادالله، والقس عيد كامل، والقس ماجد عدلي"، والسكرتير العام "القس مجدى ثابت، والقس نصر أمين، والقس هانى توفيق"، أما على منصب رئيس اللجان الروحية القس صفا وليم، وأمين الصندوق "عياد سليمان"، والعضو العلمانى "إسحق يوسف" و"عماد سمير".

كما يتنافس على منصب رئيس مجمع القاهرة والوجه البحرى القس جميل عويضه، ورئيس مجمع المنيا وبنى سويف القس اليشع سامي، والقس فيكتور نادي، ورئيس مجمع مصر العليا القس بشرى ابراهيم، والقس عزت أرميا.

أما فى اللجنة الدستورية يتنافس فى مجمع القاهرة والوجه البحرى ماجد صبري، ومجمع المنيا وبنى سويف القس عادل منصور، وصلاح ناجي، ومجمع مصر العليا "القس فيكتور مكرم، القس منصور عوض، وفتحى غبريال، ونسيم شنودة".

من جانبه، قال الكاتب الصحفى أرمنيوس المنياوى المستشار الإعلامى للمجلس العام للكنائس الرسولية فى مصر،أن المجلس العام للكنائس الرسولية، يجرى انتخاباته حيث أن القس ناصر كتكوت هو المرشح الوحيد لمنصب رئيس عام مذهب الكنيسة الرسولية ولكن قانون الانتخاب لا يعرف الفوز بالتزكية إذ يتطلب الأمر الحصول على ٥٠٪؜ من الأصوات + ١ لكى يحسم المقعد، مضيفًا: ويتنافس على منصب نائب الرئيس كلا من "القس عادل جادالله، والقس عيد كامل، والقس ماجد عدلي".

الكنيسة الرسولية هى كنيسة تابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر التى تضم فى عضويتها ١٨ مذهبا إنجيليا.