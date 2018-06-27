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اليوم.. الحكم على 12 متهما بقضية "التعدى على كمين الخصوص"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:00 ص
اليوم.. الحكم على 12 متهما بقضية "التعدى على كمين الخصوص" محكمه - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شعبان الشامى، اليوم الأربعاء، بحكمها فى محاكمة 12 متهما بالتعدى على كمين شرطة الخصوص.

وذكرت التحقيقات أن المتهم الأول فى 2016 وأسس وأنشأ تولى قيادة جماعة إرهابية، على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها كما أن هذه الجماعة استهدفت الدعوة لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة فضلا عن قيامه بضم باقى المتهمين إلى تلك الجماعة الإرهابية وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية لاغتيال رجال الشرطة.

وأضافت التحقيقات بأن المتهمين من الأول إلى الخامس والتاسع والحادى عشر والثانى عشر أمدوا تلك الجماعة بالأموال اللازمة والأسلحة النارية والمفرقعات لتنفيذ أغراضها الإرهابية وارتكب المتهمون جميعا جناية اغتيال الشهيد مصطفى محمد أمين رقيب شرطة عمدا خلال تواجده بكمين شرطة الخصوص، حيث تولى المتهم الثالث تصوير واقعة التعدى والاغتيال، كما شرعوا فى اغتيال المجنى عليه ضابط الشرطة خالد محى الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين كمين الخصوص.


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