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اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:05 ص
اليوم استكمال مرافعة الدفاع فى محاكمة بديع و12 آخرين بـ"أحداث مكتب الإرشاد" محكمه - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بمهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، سماع مرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ "أحداث مكتب الإرشاد".

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.

 


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