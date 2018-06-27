النيل للطيران توقع شراكة تجارية مع طيران بيجاسوس لتشجيع الاستثمار والسياحة

كتب أحمد مصطفى

قالت شركة النيل للطيران فى بيان لها اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية شراكة جديدة معطيران ”بيجاسوس" من خلال الرمز المشترك التي تتيح للمسافرين خيارات سفر وراحة أكثر للمسافرين بين مصر وتركيا، بأفضل الأسعار، ورحلات أسبوعية متعددة ومواعيد رحلات مناسبة، وقد حضر توقيع الاتفاقية الجديدة الرئيس التنفيذي لكلًا من شركة النيل للطيران وشركة بيجاسوس، حيث يتمّكن المسافرين الطيران من مطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول إلى مطار القاهرة الدولي والعكس، على متن خطوط النيل للطيران ، والحجز عن طريق موقع شركة "بيجاسوس" أو مكاتبها وغيرها من قنوات الحجز.

وقد صرح أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، أن هذه الشراكة الناجحة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الطيران الخاص بتركيا - طيران "بيجاسوس" - تعد انعكاسًا حقيقيًا لخطة الشركة الإستراتيجية الطموحة كرائدة الطيران الخاص بمصر، والتي تهدف إلى دعم الإقتصاد المصري، وذلك من خلال تنشيط حركة السياحة والإستثمار، وزيادة عدد الوافدين من الخارج إلى مطار القاهرة الدولى، وتعكس هذة الإتفاقية إلتزام النيل للطيران المستمر بتطوير وتوسيع تغطيتها وجعل مصر وجهة سهل الوصول إليها، حيث ستوفر الشراكة الجديدة تكامل بين خدمات الشركتين وفرصة للاستمتاع بمجموعة واسعة من الوجهات في تركيا وأوروبا عن طريق شركة النيل للطيران.

وأضاف أحمد علي أن هذه الشراكة مع بيجاسوس تعد خطوة أولية لشراكة أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين شبكات الخطوط الجوية، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة من شأنها الترويج للعاصمة المصرية وتشجيع المزيد من العلاقات التجارية والسياحية بين مصر وتركيا

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بيجاسوس، محمد ناني، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وإضافة النيل للطيران – أكبر شركة طيران خاص - لقائمة شركائها، كما ستفتح لشركة "بيجاسوس" وركابها وجهة القاهرة، كإضافة جديدة لرحلاتها التشغيلية في شرم الشيخ والغردقة، وستقدم الاتفاقية قيمة مضافة للشركتين ومنح المسافرين خيارات أكثر للسفر في الشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن إتفاقية الرمز المشترك بين الشركتين ستشهد وضع رمز "بيجاسوس" "PC" على رحلات شركة النيل للطيران بين القاهرة ومطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول، وسيتم توسيع الاتفاقية هذا العام لتغطية المزيد من الوجهات عبر شبكات الخطوط الجوية للشركتين.