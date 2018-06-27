video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

في إطار جهودها لتوسيع شبكة رحلاتها حول العالم

النيل للطيران توقع شراكة تجارية مع طيران بيجاسوس لتشجيع الاستثمار والسياحة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:51 م
النيل للطيران توقع شراكة تجارية مع طيران بيجاسوس لتشجيع الاستثمار والسياحة النيل للطيران
كتب أحمد مصطفى
إضافة تعليق

قالت شركة النيل للطيران فى بيان لها اليوم الأربعاء أنها وقعت اتفاقية شراكة جديدة معطيران ”بيجاسوس" من خلال الرمز المشترك التي تتيح للمسافرين خيارات سفر وراحة أكثر للمسافرين بين مصر وتركيا، بأفضل الأسعار، ورحلات أسبوعية متعددة ومواعيد رحلات مناسبة، وقد حضر توقيع الاتفاقية الجديدة الرئيس التنفيذي لكلًا من شركة النيل للطيران وشركة بيجاسوس، حيث يتمّكن المسافرين الطيران من مطار صبيحة كوكجن الدولي في اسطنبول إلى مطار القاهرة الدولي والعكس، على متن خطوط النيل للطيران ، والحجز عن طريق موقع شركة "بيجاسوس" أو مكاتبها وغيرها من قنوات الحجز.

 

وقد صرح أحمد علي، الرئيس التنفيذي لشركة النيل للطيران، أن هذه الشراكة الناجحة مع إحدى الشركات الرائدة في مجال الطيران الخاص بتركيا - طيران "بيجاسوس" - تعد انعكاسًا حقيقيًا لخطة الشركة الإستراتيجية الطموحة كرائدة الطيران الخاص بمصر، والتي تهدف إلى دعم الإقتصاد المصري، وذلك من خلال تنشيط حركة السياحة والإستثمار، وزيادة عدد الوافدين من الخارج إلى مطار القاهرة الدولى، وتعكس هذة الإتفاقية إلتزام النيل للطيران المستمر بتطوير وتوسيع تغطيتها وجعل مصر وجهة سهل الوصول إليها، حيث ستوفر الشراكة الجديدة تكامل بين خدمات الشركتين وفرصة للاستمتاع بمجموعة واسعة من الوجهات في تركيا وأوروبا عن طريق شركة النيل للطيران.

 

وأضاف أحمد علي أن هذه الشراكة مع بيجاسوس تعد خطوة أولية لشراكة أكثر شمولًا خلال المرحلة المقبلة، وذلك بهدف تحقيق المزيد من التكامل بين شبكات الخطوط الجوية، مؤكدًا أن الشراكة الجديدة من شأنها الترويج للعاصمة المصرية وتشجيع المزيد من العلاقات التجارية والسياحية بين مصر وتركيا

 

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة بيجاسوس، محمد ناني، عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية وإضافة النيل للطيران – أكبر شركة طيران خاص - لقائمة شركائها، كما ستفتح لشركة "بيجاسوس" وركابها وجهة القاهرة، كإضافة جديدة لرحلاتها التشغيلية في شرم الشيخ والغردقة، وستقدم الاتفاقية قيمة مضافة للشركتين ومنح المسافرين خيارات أكثر للسفر في الشرق الأوسط.

 

جدير بالذكر أن إتفاقية الرمز المشترك بين الشركتين ستشهد وضع رمز "بيجاسوس" "PC" على رحلات شركة النيل للطيران بين القاهرة ومطار صبيحة كوكجن الدولي في إسطنبول، وسيتم توسيع الاتفاقية هذا العام لتغطية المزيد من الوجهات عبر شبكات الخطوط الجوية للشركتين.

 

  


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

النيل للطيران تبادر بإطلاق خدمات الدفع الإلكترونى لعملائها عبر منصة "فورى"

الاتحاد المصرى لكرة القدم يتوجه بالشكر للنيل للطيران على دعم المنتخب الوطنى

المطار

اخبار مصر

النيل للطيران




لا تفوتك
السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

السيسى: مصر ستصبح جسرا قاريا للطاقة الكهربائية بين أفريقيا وأوروبا

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

الحكومة تعلن فتح باب التقديم إلكترونيا للمدارس اليابانية 2 يوليو المقبل

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

5 سنوات على ثورة 30 يونيو.. مصر تنتصر على الإرهاب.. انخفاض العمليات الإرهابية بنسبة 85% .. وخبير أمنى: العملية سيناء 2018 حققت أهدافها بنسبة 95% ومازالت مستمرة..المقرحى : فرض سيطرة قوات الشرطة على جميع المناطق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

السيد عطا المشرف على "التنسيق" لـ"اليوم السابع": استثناء الـ900 الأوائل بالثانوية من التوزيع الجغرافى والمصروفات..اختبارات القدرات رسومها 350 جنيها..وزير التعليم العالى يرسل خطابا للداخلية لتأمين مكتب التنسيق

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

رئيس الشيشان: اعتزال محمد صلاح بسبب مقابلتى شائعات من الأعداء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة