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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:49 م
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النيابة تبدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة لتقاضيه رشوة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:10 م
النيابة تبدأ التحقيق مع رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة لتقاضيه رشوة الرقابة الإدارية ـ رشوة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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بدأت نيابة 6 أكتوبر برئاسة المستشار مدحت مجدى مكى المحامى العام للنيابة، اليوم الأربعاء، تحقيقات موسعة فى واقعة تقاضى رئيس شركة مياه الشرب بالجيزة رشوة.

وتجرى النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، إلى جانب تفريغ التسجيلات وفحص المستندات والخاصة بإرساء أعمال لمقاول بالأمر المباشر بدون مناقصات بالإضافة إلى حصول المتهم على سيارة على سبيل الرشوة.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قامت بإلقاء القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، بتهمة الرشوة.

 


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