النيابة العامة: لم نعثر على شىء مفيد بفحص كاميرات محطات المترو بواقعة ريجينى

كتب: حازم عادل

أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، بإجراء فحوصات فنية متقدمة للوقوف على أسباب وجود فجوات فى المحتوى المسترجع من كاميرات محطات مترو الأنفاق بالقاهرة يوم 25 يناير ، والمتعلق باختفاء ومقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى.



وأصدرت النيابة العامة المصرية ونيابة الجمهورية لدى محكمة روما، بيانًا مشتركًا اليوم الأربعاء، بشأن فحص كامل المحتوى المسترجع من تسجيلات الكاميرات، والتى كشفت عدم وجود فيديوهات أو صور متعلقة بجوليو ريجينى، داخل أو بالقرب من محطات مترو الأنفاق، كما لم يعثر على أى شئ آخر مفيد للتحقيقات.



كما تقرر فى إطار التعاون بين النيابتين سعيًا للكشف عن المسئولين عن خطف وتعذيب وقتل المواطن الإيطالى جوليو ريجينى، عقد اللقاء القادم عقب إنتهاء الفحوصات المشار إليها، والتى سوف تجريها النيابة العامة المصرية، وذلك لإجراء مناقشة شاملة لكافة أنشطة التحقيق حتى الآن.



