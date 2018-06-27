"الموظف الديلفرى".. خدمة جديدة تطلقها محافظة القاهرة لتسهيل الاجراءات

ماجد تمراز

طبق حى غرب القاهرة، منظومة جديدة لتبسيط وتسهيل الإجراءات لمواطنى الحى، وذلك بالتعاون مع التنمية المحلية ، ووزارة التخطيط، والوكالة الألمانية للتنيمة، حيث تعتمد على قيام موظف من الحى بالذهاب إلى المواطن لإنهاء إجراءات المصلحة التى يريد قضائها من الحى.

وقال اللواء هشام خشبه، رئيس الحى، أن موظف الحى سيذهب للمواطن بسيارة الحى، ولديه إثبات شخصية تحمل بياناته المعتمدة من الحى، على أن ينهى المموظف مصلحة المواطن فى مكان تواجده.

وأضاف خشبه، أن الموظف سيطلع على المستندات المطلوبة، واستلامها وتحصيل الرسوم التى يحددها القانون للحصول على الترخيص، سواء كان رخصة محل أو رخصة بناء.