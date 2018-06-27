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المستشار بخيت إسماعيل رئيسا لعمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:42 م
المستشار بخيت إسماعيل رئيسا لعمومية الفتوى والتشريع بمجلس الدولة مجلس الدولة ـ صورة أرشيفية
(أ ش أ)
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يتولى المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة رئاسة الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بالمجلس ؛ وذلك اعتبارًا من أول يوليو المقبل خلفًا للمستشار يحيى دكرورى الذى تنتهى ولايته فى 30 يونيو الجاري.

ووجه المستشار يحيى دكرورى كلمة لقضاة مجلس الدولة بمناسبة انتهاء العام القضائى 2017 / 2018 واكتمال مدة خدمته بمجلس الدولة قال فيها  "إن شرف القاضى الذى يعيش به وله ليس مجرد أحلام أو خيال لكنه واقع تطبيقى إذ هو الحارس المؤتمن على شرف الحقيقة يستلهم ضميره ووجدانه بغية الإصلاح الخالى من أى انفعال، فالقاضى الحقيقى هو منهج تفكير وصحة ضمير متجرد من كل تأثير قادر على إنارة الطريق بفكره الواعى المستنى مدرك لمسئوليته الوطنية والتزاماته الدستورية بقدرته على البحث والتنقيب عن الحق أينما كان والتعبير عنه بأجزل وأوضح بيان، لا يبغى إلا وجه الله، وهذا الوطن، والعدالة، والشعب الذى تصدر باسمه الأحكام".

وأضاف "لقد أدركنا فى محراب هرم العدالة الإدارية هذا، أننا نستقل زورق العدل الذى لا يغرق بحثًا عن الحق والواجب، فنجد العدل فنحاول أن نستنهضه ونجد الباطل فنحاول أن نزهقه كل منا صاحب منهج فى التفكير القانونى يحترم فيه التشريع ويجتهد وفق احتياجات العدالة وإنزال العدل وصحيح حكم القانون".

ووجه دكرورى كلامه إلى قضاة مجلس الدولة قائلا : "أنتم الثروة التى تفاخر بها مصر أمام العالم، والمنهج الذى يعتز به الوطن ليقول للعالم أجمع أن مصر لديها قضاء".

 


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