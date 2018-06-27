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المتحدث باسم حركة فتح: الشعب الفلسطينى وحده من يقرر مصيره ومستقبله

الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:55 م
المتحدث باسم حركة فتح: الشعب الفلسطينى وحده من يقرر مصيره ومستقبله الرئيس الفلسطينى محمود عباس
غزة (أ ش أ)
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قال المتحدث باسم حركة فتح عاطف أبو سيف إن الشعب الفلسطينى وحده من يقرر مصيره ومستقبله، وإن كل محاولات تصفية القضية الوطنية ستكسر أمام صخرة الصمود الفلسطينى.

وأضاف أبو سيف - فى بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية فى الحركة اليوم /الأربعاء/ - : "لا صفقة تقرر لنا مستقبلنا ولا يوجد من يقرر نيابة عنا وأن العنجهية والغطرسة التى تمارسها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب لن تجد من الشعب والقيادة الفلسطينية إلا كل مقاومة".

وأوضح أن الشعب الفلسطينى صاحب الأرض والحق هو وحده من يقرر مصيره، رافضا صفقة القرن وكل الحلول الترقيعية والالتفافية لسلطات الاحتلال، منوها بعدم مرور أى حل لا يشمل حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن الجهود الإسرائيلية والأمريكية من أجل عزل قطاع غزة عن مجمل القضية الوطنية وتقديم المشكلة الأساسية فى القطاع بوصفها مشكلة إنسانية وطرح مقترحات لتحسين الوضع الإنسانى هناك ليست إلا جزءا من تصفية القضية الوطنية وتمرير الصفقة المشبوهة.

وتابع : "أن غزة لم يكن ينقصها مطار ولا ميناء ولا معابر، ولكن ينقصها الحرية والاستقلال ضمن الدولة الفلسطينية صاحبة السيادة..فإسرائيل هى من هدمت وخربت البنية التحية فى القطاع ودمرت المطار والتجهيزات الأولية للميناء والمعابر".

وقال أبوسيف - فى الختام - : "إن الشعب العربى الفلسطينى وحده من يحدد مسار الطريق، ولن تستطيع قوة على وجه الأرض أن تفرض علينا شيئاً ينتقص من حقوقنا، لأنها الحقوق التى انطلقت من أجلها الثورة الفلسطينية وارتقى من أجلها العديد من الشهداء".

 


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