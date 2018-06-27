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المتحدث باسم النواب: عرض برنامج الحكومة على البرلمان الاثنين المقبل

الأربعاء، 27 يونيو 2018 08:18 م
المتحدث باسم النواب: عرض برنامج الحكومة على البرلمان الاثنين المقبل صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب
كتب أحمد عبد الرحمن
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قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إنه بعد تكليف الدكتور مصطفى مدبولى برئاسة الحكومة، وتكليف الوزراء الجدد، حضر عصر يوم الأحد الماضى والتقى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، ونوه على أنه يجرى على إعداد برنامج الحكومة وسيعرضه يوم الإثنين المقبل على البرلمان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الحياة فى مصر" على فضائية الحياة مع الإعلامية نهاوند سرى، أنه عقب عرض برنامج الحكومة على البرلمان سيتم إحالته للجان المختصة لدراسته والرد وإبداء الرأى فيه.

وأشار حسب الله، إلى أن الدولة عليها أعباء ثقيلة من أجل بناء دولة قوية، موضحاً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى بدأ فى الإصلاح الحقيقى والنواب يشاركونه الأعباء.

 


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