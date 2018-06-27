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المبعوث الأممى لقضية الصحراء يزور المغرب فى إطار جولته الإقليمية الثانية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:31 م
المبعوث الأممى لقضية الصحراء يزور المغرب فى إطار جولته الإقليمية الثانية هورست كوهلر
(أ ش أ)
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بدأ المبعوث الشخصى للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء هورست كوهلر زيارته للمغرب في إطار جولته الإقليمية الثانية التي شملت كلا من الجزائر ونواكشوط .

وأفادت وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم /الأربعاء/ بأنه من المقرر أن يجرى كوهلر خلال زيارته للرباط مباحثات مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة.

ومن المقرر أن يقوم كوهلر بزيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية ليتمكن من معاينة عن قرب للجهود المبذولة في مجال التنمية (السوسيو - اقتصادية) في المنطقة.

وتأتي هذه الجولة الإقليمية بعد اعتماد القرار 2414 في 27 أبريل الماضى والذى جدد من خلاله مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تأكيد أهمية المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، وأبرز أن الواقعية وروح التسوية ضروريان لأجل إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسى واقعي وعملي ودائم للنزاع الإقليمي حول الصحراء.


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