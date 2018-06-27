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القبض على رجل أعمال يزرع مخدر المرجوانا داخل فيلته فى التجمع الخامس

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:14 ص
القبض على رجل أعمال يزرع مخدر المرجوانا داخل فيلته فى التجمع الخامس زراعة مخدرات-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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تباشر نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد سلامة، التحقيق مع رجل أعمال يزرع مخدر المرجوانا داخل حديقة فيلته بالتجمع الخامس.
 
البداية كانت مع تلقى إدارة مباحث مكافحة المخدرات، معلومات بقيام صاحب فيلا بزرع مخدر المرجوانا داخل حديقة فيلته وبيع المخدرات لعملائه فى القاهرة، وبتكثيف التحريات تبين صحة المعلومات، حيث انتقلت قوة أمنية لمداهمة الفيلا، وضبط داخل حديقة الفيلا وفى الروف، نبات المرجوانا وبذور لتلك المخدرات، كان المتهم يستعد لزرعها فتم القبض على المتهم وإحالته للنيابة. 
 
كما تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهم يستورد بذور ذلك النوع من المخدر المرجوانا، عن طريق تهريبها إلى مصر وزرعها فى فيلته الخاصة لخبرته فى زرعها وبيعها لعملائه فى مصر.

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