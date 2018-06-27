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"العليا للحج" تلزم شركات السياحة بمعاينة سكن حجاج الهيئات الحكومية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:19 م
"العليا للحج" تلزم شركات السياحة بمعاينة سكن حجاج الهيئات الحكومية حجاج - أرشيفية
كتبت ــ ميرفت رشاد
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ألزم مجدى شلبى، رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، الشركات السياحية المنفذة لحج الهيئات هذا العام 1439 هـ، بإجراء المعاينة الخاصة بالسكن من قبل الوزارة وفقا لضوابط المعتمدة لموسم الحج.

وقال "رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة " فى الإخطار المرسل لغرفة شركات السياحة، وحصل " اليوم السابع" على نسخة منه، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها الأخير بالوزارة على أن يتم توثيق العقد المبرم بين كل من شركة السياحة المنفذة والهيئة المتعاقدة معها، على أن يكون ممهورا بشعار الجمهورية الخاصة بالهيئة أو الوزارة التابع لها الجهة.

وأضاف "شلبى"، أنه تم السماح بمراجعة التضامن بحد أقصى لعدد 56 حاجا لمشرف واحد فقط مع إلزام الشركات السياحية بتوفير مشرف لكل برنامج، مطالبا من الشركات المنفذة لرحلات الحج هذا العام الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة لموسم الحج 1439 هـ.

 

 

 


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