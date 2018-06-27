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"العصار" يلتقى إحدى الشركات الهولندية لتطوير الصوب الزراعية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:18 ص
"العصار" يلتقى إحدى الشركات الهولندية لتطوير الصوب الزراعية الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى
كتب ــ زكى القاضى
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التقى الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي بـ "توم بوسارت" رئيس مجلس إدارة شركة إكسبت للاستدامة المتكاملة وهى إحدى الشركات الهولندية العاملة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية، حيث ناقش الطرفان إمكانية التعاون المشترك فى مجال إنشاء الصوب الزراعية وفقا لأحدث التكنولوجيات العالمية المستخدمة فى هذا المجال، بحضور الدكتور هانى الكاتب مستشار السيد رئيس الجمهورية وعدد من ممثلى الوزارات والجهات المعنية ( وزارة الدفاع - وزارة الإسكان- وزارة الاستثمار - وزارة الصناعة - جامعة القاهرة – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء  – جامعة 6 أكتوبر).
 
وأوضح "العصار"، أن وزارة الإنتاج الحربى تنتهج سياسة التعاون مع الشركات العالمية مثل شركة إكسبت للاستدامة المتكاملة وهى إحدى الشركات الرائدة فى مجال صناعة الصوب الزراعية بأحدث تكنولوجيا عالمية لتحقيق الإنتاجية العالية للمحاصيل بجودة عالية مع الاستخدام القليل للمياه، وتعمل وزارة الإنتاج الحربى على نقل وتوطين مثل هذه التكنولوجيا فى مصر من أجل المساهمة فى تنفيذ خطة الدولة لتقديم منتج عالى المستوى بتكلفة مالية منخفضة للمواطن المصرى.
 
ومن جانبه، أعرب رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبت" الهولندية عن ثقته فى وزارة الإنتاج الحربي وما تمتلكه من خبرات متميزة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية، وأضاف أن شركته مهتمة بتطوير نظم الزراعة المستدامة والتى يعد من أهم مقوماتها إنشاء الصوب الزراعية وفقاً لأحدث التكنولوجيات وطبقاً لطبيعة التربة والمناخ.
 
وأكد "توم" عن رغبته بتبادل الخبرات مع شركات الإنتاج الحربي لتطوير نظم إنشاء الصوب الزراعية لأهميتها فى التغلب على المشكلات الزراعية وطبيعة الأرض وخواص التربة وندرة المياه وما ستوفره من عائد اقتصادى كبير للدولة.
 
66b11733-3498-41e9-9e4b-d1d5d6b98352الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي
 
 

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