العثور على جثة مجهولة الهوية فى ترعة بقرية المنير بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عثرت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة مشتول السوق بالشرقية، صباح اليوم، على جثة لشخص فى العقد الرابع من العمر، بمياه ترعة قرية المنير، دائرة المركز، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية، لشخص فى العقد الرابع من العمر، بمياه ترعة قرية المنير، وبه إصابات ظاهرية وإصابات بالرأس، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى العام، وبالعرض على النيابة العامة قررت التشريح لبيان سبب الوفاة، وتحريات المباحث حول الواقعة.

فيما يكثف ضباط مباحث مشتول السوق، برئاسة النقيب محمد فؤاد، وبإشراف العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب جهودهم لكشف غموض الواقعة.