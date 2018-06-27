العثور على جثة طالب ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بوادى النطرون

تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة طالب، بها طعنات بالصدر والبطن، ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بدائرة مركز وادى النطرون.

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، بعثور الأهالى بالعثور على جثة بطريق الدبلوماسيين بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة "محمد.ع.خ" 16 سنة، طالب ومقيم قرية كفر داود بدائرة المركز، يرتدى كامل ملابسه، تيشرت صيفى بنى وبنطال جينز أزرق اللون أسفله ملابس داخلية بيضاء اللون، وبمناظرتها تبين إصابته بجرحين بالبطن والظهر.

بسؤال والده "عبدربه.خ.ا" 47 سنة، فنى كهرباء بأحدى شركات الكيماويات بوادى النطرون، ومقيم بذات الناحية، قرر بخروج نجله المذكور للعمل بالدراجه البخارية "توك توك" الخاصه به، ظهر أمس وعدم عودته، وعلمه بذلك من شقيق زوجته "عصام.ع.ب" 42 سنة، فنى بذات الشركه محل عمله، ومقيم قرية مبارك بدائرة المركز الذى أبلغه بالعثور على نجله بالحالة المشار إليها.

بسؤال الأخير، قرر بمضمون ما تقدم، وجه اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها والدراجة البخارية قيادة المجنى عليه، وتحرر المحضر اللازم.