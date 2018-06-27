video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:08 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

العثور على جثة طالب ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بوادى النطرون

الأربعاء، 27 يونيو 2018 12:03 م
العثور على جثة طالب ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بوادى النطرون جثة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق
تكثف الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من جهودها لسرعة كشف غموض العثور على جثة طالب، بها طعنات بالصدر والبطن، ملقاة بطريق الدوبلوماسيين بدائرة مركز وادى النطرون.
 
 

وتلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، بعثور الأهالى بالعثور على جثة بطريق الدبلوماسيين بدائرة المركز.

 

بالانتقال والفحص، تبين وجود جثة "محمد.ع.خ" 16 سنة، طالب ومقيم قرية كفر داود بدائرة المركز، يرتدى كامل ملابسه، تيشرت صيفى بنى وبنطال جينز أزرق اللون أسفله ملابس داخلية بيضاء اللون، وبمناظرتها تبين إصابته بجرحين بالبطن والظهر.

 

بسؤال والده "عبدربه.خ.ا" 47 سنة، فنى كهرباء بأحدى شركات الكيماويات بوادى النطرون، ومقيم بذات الناحية، قرر بخروج نجله المذكور للعمل بالدراجه البخارية "توك توك" الخاصه به، ظهر أمس وعدم عودته، وعلمه بذلك من شقيق زوجته "عصام.ع.ب" 42 سنة، فنى بذات الشركه محل عمله، ومقيم قرية مبارك بدائرة المركز الذى أبلغه بالعثور على نجله بالحالة المشار إليها.

 

بسؤال الأخير، قرر بمضمون ما تقدم، وجه اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، لكشف غموض الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها والدراجة البخارية قيادة المجنى عليه، وتحرر المحضر اللازم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط مرتكبى واقعة سرقة 170 ألف جنيه من "صراف" شركة كهرباء أبوحمص بالبحيرة

البحيرة

امن البحيرة

حوادث وقضايا

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

المرور




لا تفوتك
وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

وزير الإسكان:الهيئة الهندسية تبدأ تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى السبت المقبل

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

الكهرباء: طرح مناقصة تنفيذ خط الربط مع السودان أول يوليو

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

تفاصيل خطة الـ200 مليار جنيه لتطوير السكة الحديد حتى 2030.. النقل: نستهدف شراء جرارات وعربات جديدة وتحديث البنية الأساسية.. وتؤكد: المرفق وصل لمرحلة الخطر.. ونحتاج 60 مليارًا عاجلة خلال الثلاث سنوات المقبلة

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

صور.. الإسكندرية ترفع شعار "محاربة الغلاء".. منافذ بيع الأجهزة التنفيذية والأمنية تتصدى لجشع التجار.. الزراعة: التخفيض يصل لـ40% فى سعر اللحوم.. والمحافظ يطلق حملة "خليك إيجابى".. ويؤكد:حملات رقابية على الأسواق

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

حصاد اليوم الثالث عشر بكأس العالم روسيا 2018

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

مش هتسمرى فى الصيف.. وصفات طبيعية بالتفاح الأخضر هتحمى بشرتك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة