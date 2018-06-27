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"العامة للمستوردين": تسوية مديونيات الشركات تنعش حركة الاقتصاد

الأربعاء، 27 يونيو 2018 10:16 م
"العامة للمستوردين": تسوية مديونيات الشركات تنعش حركة الاقتصاد محسن التاجورى نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين
كتب إسلام سعيد
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أشاد محسن التاجورى، نائب رئيس الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، بمبادرة تسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه، مؤكدا أنه قرار جاء فى توقيت مهم جدا فى ظل استمرار تعثر كثير من الشركات فى سداد مديونيات متراكمة عليها.

وقال التاجورى لـ"اليوم السابع"، إن المبادرة إذا تم تنفيذها من قبل البنوك فإنها ستؤدى إلى انتعاشة اقتصادية خلال الفترة المقبلة، مضيفا" أعتقد أن حركة التجارة ستنشط فى الفترة المقبلة خاصة بعد خروج شركات كثيرة من السوق نتيجة تعثرها بعد قرار تحرير سعر الصرف وحدوث فوارق كبيرة فى سعر العملة مما جعل الشركات تتعرض لخسائر كبيرة".

وأشار نائب رئيس شعبة المستوردين، إلى أن إعفاء العملاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة وغير المسددة والتى تبلغ إجماليها 16.8 مليار جنيه وذلك فى حالة التزامهم بسداد 100% من رصيد الدين يعتبر قرار تصحيحى وهام جاء وقد يكون هو الحل فى ظل فشل جدولة المديونيات فى حل أزمة التراكم خاصة أنها نتجت عن قرارات اقتصادية.

 


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