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الطيران الدولى يدمر أنفاقا لـ"داعش" غربى الأنبار

الأربعاء، 27 يونيو 2018 09:19 ص
الطيران الدولى يدمر أنفاقا لـ"داعش" غربى الأنبار طيران التحالف الدولى ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء
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أعلنت قيادة عمليات الأنبار، اليوم الأربعاء، أن طيران التحالف الدولى دمر أنفاقا لـ"داعش" بخمس ضربات جوية غربى المحافظة.

وقالت القيادة فى بيان نقلته "السومرية نيوز"، إن "طيران التحالف الدولى دمر 4 أنفاق لداعش فى منطقة السلاجية شمال الطريق الدولى السريع غربى الأنبار.

وأضافت القيادة أن "تدمير هذه الانفاق تم بخمس ضربات جوية"، مشيرة إلى أن "تلك الانفاق كان يستخدمها داعش كمخابئ له".

يذكر أن القوات الأمنية والطيران العراقى والدولى يدمرون انفاقا ومضافات تابعة لـ"داعش" فى مناطق التى كانت تحت سيطرة التنظيم، حيث تتم فى اغلب هذه العمليات قتل عدد من عناصر "داعش" الذين يختبئون فى هذه الانفاق والمضافات.

على الصعيد ذاته أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، عن اعتقال خمسة عناصر من تنظيم داعش الإرهابى فى الجانب الأيمن من الموصل (مركز محافظة نينوى).

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - : " أن قيادة شرطة نينوى ألقت القبض على خمسة عناصر من عصابات داعش الإرهابية، وذلك خلال تنفيذ عمليات تفتيش فى منطقة حى العامل فى الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بتهم إرهابية وجنائية فى مناطق متفرقة من محافظة نينوى.

وفى إطار تطهير المناطق السكنية التى كان تنظيم داعش يسيطر عليها، أعلنت قيادة عمليات الأنبار بالعراق عن تفجير 75 عبوة ناسفة زرعها التنظيم حيث أن القوات التابعة للفرقة العاشرة ضمن قيادة عمليات الأنبار فجرت عددا من العبوات الناسفة التى كان تنظيم داعش الإرهابى قد زرعها فى المناطق السكنية أو على الطرقات العامة لإعاقة تقدم القوات نحو تحرير الأحياء السكنية والمراكز الحكومية".

يذكر أن القوات الأمنية تقوم بين فترة وأخرى بتفجير عبوات ناسفة عثرت عليها خلال عمليات التحرير وتطهير المناطق السكنية التى كان تنظيم داعش يسيطر عليها، حيث تتم عمليات التفجير فى مناطق بعيدة عن منازل المواطنين.

 


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