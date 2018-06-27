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الضرائب: لجنة لدراسة "التجارة الإلكترونية" ومقترحات لضريبة على "أوبر وكريم"

الأربعاء، 27 يونيو 2018 04:26 م
الضرائب: لجنة لدراسة "التجارة الإلكترونية" ومقترحات لضريبة على "أوبر وكريم" محمد عبد الستار نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية
كتبت دانه الحديدى
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أكد محمد عبد الستار، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن وزير المالية قرر أمس تشكيل لجنة لدراسة كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية.
 
 
وأضاف عبد الستار، خلال الندوة التى نظمتها لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية، أن العالم يشهد تنامى فى حجم التجارة الإلكترونية، مما يستدعى دراسة كافة الحلول الضريبية المتعلقة بتلك الأنواع من التجارة.
 
 
وحول فرض ضرائب على شركتى "أوبرا" و"كريم"، أشار نائب رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن المقترح المطروح حاليا هو فرض ضريبة على نسبة الـ20% التى تدفعها الشركات المصرية الممثلة لشركة أوبر العالمية، مع إعفاء باقى نشاط تلك الشركات باعتبار أن خدمة نقل الركاب معفاة ضريبيا، لافتا إلى أن قانون النقل البرى سيجعل تلك الشركات تعمل بتراخيص قانونية.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مشمش

كفايه دمرتم اوبر وكريم..الافضل من التاكسى الاسود والابيض

👀..

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