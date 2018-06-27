الصحة: لم نصدر أى قرارات بزيادة أسعار الأدوية

أكدت وزارة الصحة والسكان، عدم إصدار أى قرارات بزيادة أسعار الأدوية، نافية بذلك ماتداولته بعض وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعى فى هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه منذ تولى الدكتورة هالة زايد، حقيبة وزارة الصحة والسكان، وهى تسعى بشتى الطرق لتوفير كافة نواقص الأدوية بالسوق، تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية فى هذا الصدد.

وأشارت الوزارة إلى أنه فيما تردد فى مواقع التواصل الاجتماعى عن زيادة أسعار عدد من المستحضرات الدوائية الخاصة بشركة"سانوفى"، فتؤكد الوزارة أنه فى هذا الصدد تقدمت الشركة السابق ذكرها بطلب للإدارة المركزية لشئون الصيدلية لتحريك سعرمستحضرclexan ، ومستحضر lasilacton، الخاصين بعلاج الجلطات وضغط الدم ، وآلام الحمل، بإجمالى 6 أصناف.

وتابعت الوزارة أنه بترقب الأرصدة من خلال إدارة التنبؤ المبكر بنقص الأدوية تبين أنه خلال شهر فبراير الماضى، تقل الأرصدة فى السوق، مشيرة إلى أن الشركة المنتجة كانت قد تقدمت بطلب لزيادة سعر عدد كبير من مستحضراتها، آن ذاك، فيما قامت لجنة التسعير بفحص طلبات الشركة، ولم توافق إلا على تحريك أسعار المستحضران السابق ذكرهما، بعد اعتماد وزير الصحة السابق الدكتور أحمد عماد الدين راضى، فى شهر مايو الماضي، نظرا للأهمية العلاجية لهما، وحرصا على توفير تلك المستحضرات فى ذلك الوقت للمريض المصرى.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، وسائل الإعلام بعدم نشر أى معلومات غير دقيقة، من شأنها إثارة البلبة لدى المواطنين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.