الشرطة الإسرائيلية تهدم قرية العراقيب البدوية بالنقب للمرة الـ130

غزة (أ ش أ)

هدمت الشرطة الإسرائيلية معززة بجرافات صباح اليوم الأربعاء، قرية العراقيب البدوية غير المعترف بها فى النقب (جنوب إسرائيل) وذلك للمرة الـ130 على التوالى.

وذكرت تقارير اعلامية أن قوات كبيرة معززة من الشرطة الاسرائيلية وآليات عسكرية اقتحمت القرية وشردت أطفالها ونساءها ومسنيها وأبقتهم فى العراء دون مأوى وهدمت البيوت.فيما أكد اهالى القرية تمسكهم وبقائهم بأرضهم وعدم خذلان العراقيب.

يذكر أن قرية العراقيب تقع فى بادية منطقة النقب، وتحديدا شمال مدينة بئر السبع.. وتمتد أراضى القرية على مساحة 1050 دونما (الدونم يعادل كيلو مترا مربعا)، وتبعد عن مدينة القدس نحو 110 كم إلى الجنوب منها.

وتعرضت العراقيب أول مرة للهدم الكامل بالجرافات "الإسرائيلية"، وشُرد أهلها يوم 27 يوليو 2010 بحجة "البناء دون ترخيص"،. وتطالب السلطات الاسرائيلية سكان القرية بدفع غرامة بقيمة ملايين الدولارات أجرة الآليات التى هدمت القرية والقوات التى شاركت فى الهدم.