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السفير بسام راضى: الصين تشيد أطول برج فى مصر وأفريقيا بالعاصمة الإدارية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:22 م
السفير بسام راضى: الصين تشيد أطول برج فى مصر وأفريقيا بالعاصمة الإدارية السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية
أ ش أ
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قال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الشركات الصينية تمارس نشاطا كبيرا فى مصر، وتشارك فى إقامة المشروعات التنموية المتعددة التى تقوم مصر بتنفيذها، خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة حيث سيتم تشييد أطول برج فى مصر والقارة الأفريقية فيها بخبرة صينية.

وقال السفير بسام راضي، فى مداخلة هاتفية مع راديو 9090، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى استقبل اليوم الأربعاء عضو المكتب السياسى للجنة المركزية للحزب الشيوعى الصينى والوفد المرافق له، فى إطار تعزيز العلاقات وتوسيع التعاون المشترك بين مصر والصين واجتذاب مزيد من الاستثمارات الصينية للعمل فى السوق المصرية، وإقامة المشروعات المشتركة.

وأوضح المتحدث الرسمى أن العلاقات المصرية الصينية تطورت كثيرا خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أن مصر تسعى للاستفادة من الخبرة الصينية بعد أن نجحت الصين فى التغلب على كثير من التحديات التى تواجهها، خاصة وأن هناك ظروفا مشابهة بين المجتمعين الصينى والمصرى مثل الزيادة السكانية ومشكلات تحقيق التنمية لجميع المواطنين.

وقال إن الصين نجحت فى تحقيق معدلات نمو كبيرة، ومن هنا تسعى مصر إلى الاستفادة من التجربة الصينية وزيادة التعاون فى مجالات الكهرباء والطاقة والاتصالات ونقل التكنولوجيا.

وأضاف السفير بسام راضى أن مصر ستشهد خلال الفترة المقبلة تنفيذ برنامج طموح فى الإصلاح التعليمى والصحى والإداري، خاصة بعد أن تم تحقيق الاستقرار وبناء الدولة خلال الفترة الرئاسية الأولى للرئيس السيسي، وهناك برنامج للتوسع فى المدارس اليابانية ومدارس النيل المتطورة ووضع مناهج دراسية لا تعتمد على الحفظ وتلقين المعلومات وإنما على تشجيع الطالب على الإبداع والإبتكار.

 


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