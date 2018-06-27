السجن 20 عاما للزفزافى وثلاثة آخرين من قادة "حراك الريف" بالمغرب

(أ ف ب)

حكم القضاء المغربى مساء أمس الثلاثاء، على زعيم "حراك الريف" ناصر الزفزافى وثلاثة من رفاقه بالحبس لمدة 20 سنة بعدما دانهم بتهمة "المشاركة فى مؤامرة تمسّ بأمن الدولة"، فيما حكم على 49 متهما آخر بالسجن لفترات تتراوح بين عامين و15 عاما واكتفى بفرض غرامة مالية على متهم واحد.

وأصدر القاضى بغرفة الجنايات فى محكمة الاستئناف فى الدار البيضاء هذه الأحكام فى غياب المتهمين الذى يحاكمون منذ منتصف سبتمبر 2017 والذين قرروا منذ منتصف يونيو الجارى مقاطعة ما تبقى من جلسات محاكمتهم.

وهزّت احتجاجات ما يعرف بـ"حراك الريف" مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال) على مدى أشهر ما بين خريف 2016 وصيف 2017، وقد خرجت أولى تلك التظاهرات فى مدينة الحسيمة احتجاجا على حادث أودى بحياة بائع السمك محسن فكري.