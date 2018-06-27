السجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه للمتهمين فى رشوة وزارة الصحة

كتب أحمد حسنى

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة محمد شكرى، المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة وزارة الصحة"، بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه.

صدر الحكم بعضوية المستشارين ناصر بربرى وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطى، وعبد المسيح فل، وهانى حمودة.

وكان المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، قد قرر إحالة مستشار الوزير، وموظف بمستشفى عين شمس، إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تبلغ 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع إلى إحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة.

تضمن قرار الاتهام قيام المتهم «أ.ع»، أستاذ الأمراض الباطنة بكلية طب عين شمس، بصفته مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، و«أ.ع.إ»، موظف بمستشفى عين شمس الجامعى، أنهما فى غضون الفترة من يناير 2016 وحتى 29 مايو 2016، قام المتهم الأول بطلب من «علاء أحمد حسين»، صاحب ومدير شركة «ألترا فيجن» للاستيراد والتصدير وكيل شركة "بلوك" التشيكية للتجهيزات الطبية مبلغ 4 ملايين جنيه على سبيل الرشوة.

وحصل المتهم على شيكات بنكية، قدرها مليونا جنيه، مقابل إصداره أمر إسناد لصالح إحدى الشركات الوطنية يسند بموجبه من الباطن إلى شركته توريد 12 غرفة زرع نخاع لمستشفى معهد ناصر التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بينما قام المتهم الثانى بالتوسط والاشتراك فى تسهيل التواصل بين المتهم الأول وعلاء أحمد حسين.