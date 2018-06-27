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الزراعة: 2.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول الصيفى.. والذرة والقطن بالمقدمة

الأربعاء، 27 يونيو 2018 07:00 ص
الزراعة: 2.3 مليون فدان منزرعة بالمحصول الصيفى.. والذرة والقطن بالمقدمة الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب عز النوبى
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كشف آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لشئون المديريات التابعة لقطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، عن ارتفاع المساحات المنزرعة بالمحصول الصيفى لما يقرب من 2 مليون و390 ألف فدان منذ بداية الزراعة وحتى 21 من الشهر الجارى، منها مساحات الذرة الشامية مليون و750 ألف فدان، الذرة البيضاء مليون و211 ألف فدان، والذرة الصفراء 540 ألفًا و400 فدان.

 

وقال تقرير الخدمات الزراعية، الذى حصل "اليوم السابع" على نسخه منه، إن محصول القطن وصلت المساحات إلى 334 ألف فدان، والسمسم 30 ألفا و256 فدانا، والفول السودانى 92 ألف فدان، وعباد الشمس 10 آلاف و101 فدان، فول الصويا 12 ألفا و908 أفدنة، والذرة الرفيعة بلغت 118 ألف فدان، والبصل الصيفى 88 فدانا، وبطيخ لب 39 ألفا و424 فدانا.

 

وأضاف تقرير الخدمات الزراعية، أنه جارى زراعة باقى المساحات المستهدفة خلال الموسم الصيفى الحالى، وتوفير جميع مستلزمات الإنتاج وخاصة مقررات السماد للمساحات المستهدف زراعتها من المحاصيل الصيفية، وهناك حملات توعية لحث المزارعين على زيادة المساحات المنزرعة من الذرة الصفراء للحد من الاستيراد، بالإضافة إلى بدء الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، والتى يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية لزيادة المساحات المنزرعة.

 


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