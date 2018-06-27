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"الزراعة": حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة تجنبا لتساقط الثمار وزياة الإنتاج

الأربعاء، 27 يونيو 2018 03:00 ص
"الزراعة": حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة تجنبا لتساقط الثمار وزياة الإنتاج الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والحاصلات الزراعية، بوزارة الزراعة، حزمة إرشادية لـ6 محاصيل فاكهة خلال شهر يوليو المقبل (التفاح – الكمثرى – الخوخ – البرقوق – الكاكى – والمشمش) للحد من تساقط ثمار المحصول وزيادة الانتاج وتجنبا أصابة المحصول من الامراض.

 

وأكد تقرير المحاصيل البستانية أنه من أهم العمليات المتبعة التقليم الصيفى فى الخوخ والمشمش بعد جمع المحصول بإزالة الأفرخ المائية، والسرطانات والقمة النامية للأفرع.

 

وأضاف التقرير أنه يجب خلال برنامج التسميد فى الأراضى القديمة بمعدل ربع: نصف كجم نترات نشادر أو سلفات النشادر + ربع: نصف كجم سلفات البوتاسيوم / شجرة، فى الأراضى الجديدة بمعدل 125جم سلفات نشادر + 125جم سلفات بوتاسيوم + 50سم3 حمض فوسفوريك / 1م3 ماء رى، وبالنسبة لأشجار الكاكى تسمد بسلفات الماغنسيوم بمعدل ربع كجم / شجرة مع المعدلات السابق ذكرها، موضحا أنه من أهم العمليات فى برنامج الرى، الاستهلاك المائى حسب الأعمار المختلفة تحت نظام الرى بالتنقيط.


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وزارة الزراعة

المحاصيل البستانية

التسميد

الحاصلات الزراعية

استهلاك المياه




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