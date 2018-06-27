الرى: موسم الزراعات الصيفية ناجح ولا توجد شكاوى نقص مياه

كتبت أسماء نصار

أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى، أن موسم أقصى الاحتياجات الحالى "الزراعات الصيفية" ناجح بدرجة كبيرة جدًا، ولا توجد شكاوى نقص مياه مقارنة بالمواسم الماضية، مشيراً إلى أن كميات المياه التى يتم ضخها كافية للاحتياجات المائية، وأنه تجرى متابعة أعمال توزيع المياه على مدار الساعة.

وأضاف رئيس قطاع الرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الصيانة التى تنفذها الوزارة للمجارى المائية تعد أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الموسم، بالإضافة إلى أن مساحات الأرز التى جرى زراعتها الموسم الحالى أقل من أى عام.

وأشار إلى أن قرار إزالة زراعات من أى محافظة ينفذ تطبيقًا لقرار المحافظ المسئول عن تلك المحافظة، وبالنسبة لتحرير محضر مخالفة فذلك تطبيقاً لقانون 12 لسنة 1984، المادة 38 والمادة 94، موضحاً أنه لا يتم تحرير محضر فى حالة إزالة المخالفة، لكن إذا استمر المخالف يحرر المحضر من قبل وزارة الزراعة وتطبيق غرامة عليه مقابل الاستغلال الزائد للمياه.

الجدير بالذكر، أن وزارة الرى اتخذت عددًا من الإجراءات لترشيد استهلاك المياه، حيث قامت بالتوسع فى استخدام مياه الصرف الزراعى عن طريق تنفيذ نحو 25 محطة خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 62 مليون جنيه، وجارى تنفيذ نحو 103 محطات خلط صغيرة بتكلفة تقدر بنحو 412 مليونًا، فضلاً عن العمل على تأهيل الترع بنطاق نحو 21 إدارة عامة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 200 مليون جنيه (خطة استثمارية 2018-2019)، كذلك تم تخفيض مساحة الأرز بنحو 724 آلاف فدان، بالإضافة إلى 100 ألف فدان يتم زراعتها بمياه الصرف، كذلك جارى العمل على تنفيذ مشروعات لترشيد وتحسين نوعية المياه، ومنها مشروع إعادة استخدام مصرف المحسمة ومشروع مصرف بحر البقر، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.