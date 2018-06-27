الدفاع ينتقد التحقيق فى اغتيال الاخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية

أ ف ب

اعلن محامى المتهمتين بقتل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق لزعيم كوريا الشمالية، اليوم الاربعاء، ان التحقيق فى هذه الجريمة التى تشبه جرائم الحرب الباردة، كان "متسرعا".

ومثلت الأندونيسية ستى عائشة والفيتنامية تى هوانج أمام محكمة شاه علم العليا، وهى منطقة فى ضواحى العاصمة كوالالمبور، والقريبة من المطار الذى أغتيل فيه الأخ غير الشقيق لكيم جونغ أون في 13 فبراير 2017.

وتتهم المرأتان بإلقاء مادة على وجهه وقد تبين أنها تحمل اسم في اكس للأعصاب من غاز السارين الذى يعتبر سلاحا للدمار الشامل. وقضى كيم جونغ نام على الفور.

وخلال مرافعته، اعتبر المحامى عن الاندونيسية جوى سون سينج، أن الاتهامات الموجهة إلى موكلته "غير واضحة" ولا يتوافر دليل على أانها استخدمت غاز فى اكس.

وأضاف المحامى ان "التحقيق لم يكن فقط متسرعا وانما غير متوازن ايضا".