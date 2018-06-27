الداخلية: ضبط أدمن 7 صفحات بـ"فيس بوك" تسرب امتحانات الثانوية العامة

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات وبالاستعانة بالتقنيات الحديثة من السيطرة على حساب لقيام القائم عليه بنشر مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين على مواقع التواصل الاجتماعى، وتم ضبط 41 متهما لقيامهم بارتكاب عدد من وقائع الابتزاز المادى والنصب على المواطنين بعدد من مديريات الأمن عبر شبكة المعلومات الدولية "الانترنت".

وفى مجال مكافحة قضايا الغش أثناء الامتحانات تم السيطرة على 7 حسابات على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ومجموعات على تطبيق " واتس آب " قامت بنشر مشاركات تتضمن إعتزام القائمين عليها نشر أسئلة وإجابات امتحانات الثانوية العامة، وضبط القائمين على إدارتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الوقائع.