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الأربعاء، 27 يونيو 2018 02:51 م
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الداخلية تضبط 767 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية

الأربعاء، 27 يونيو 2018 01:14 م
الداخلية تضبط 767 قضية تموينية متنوعة على مستوى الجمهورية أنابيب بوتاجاز - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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نجحت شرطة التموين في ضبط (66) قضية مواد بترولية وأسطوانات البوتاجاز وضبط (249) قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح وضبط (24) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.
 
 
وتمكنت شرطة التموين من ضبط (93) قضية فى مجال الغش التجارى وضبط (767) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) وضبط (4) قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها وضبط (18) قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر، وضبط (5) قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة وضبط (4) قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط (3) قضايا إتجار فى الألعاب النارية.

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