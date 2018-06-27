الداخلية الكويتية تحظر تمديد وتجديد وتحويل زيارات الوافدين السوريين

الكويت(أ ش أ)

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، وقف تحويل، أو تمديد، أو تجديد، أو منع تحويل زيارات الوافدين السوريين، والذين دخلوا الكويت بغرض إقامة العمل أو الالتحاق بعائل.

وتضمن القرار الذى اتخذته إدارة شؤون الجنسية والجوازات بوزارة الداخلية الكويتية، وتم تعميمه بجميع إدارات الهجرة فى محافظات الكويت الست، عدم جواز تجديد اشعارات المغادرة لأى فترة زمنية للوافدين السوريين، حتى وإن كانت أياما.

ووفقا للقرار الجديد، فإن أى وافد سورى انتهت زيارته التى جاء بها إلى الكويت، أو التى قام بتمديدها، يصبح أمام خيارين فقط، الأول هو أن يكون مخالفا لقانون الإقامة، أو المغادرة إلى موطنه.