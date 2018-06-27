الحكومة اليابانية: ندرس تأثير العقوبات الأمريكية على إيران

(رويترز)

قال المتحدث باسم الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء إن بلاده تحلل عن كثب تأثير العقوبات الأمريكية على إيران وستواصل الحوار مع واشنطن والدول المعنية حتى لا تتأثر الشركات اليابانية سلبيا جراء تلك العقوبات.

وأضاف يوشيهدا سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء اليابانى فى مؤتمر صحفى أن اليابان والولايات المتحدة تجريان محادثات بشأن العقوبات على إيران لكنه أحجم عن كشف التفاصيل، وقال إن طوكيو على اتصال أيضا مع إيران.

وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية يوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة طالبت دول العالم بالتوقف عن استيراد النفط الإيرانى اعتبارا من نوفمبر تشرين الثانى وليس من المرجح أن تقدم أى استثناءات. ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب الضغط على الحلفاء لقطع التمويل عن إيران.